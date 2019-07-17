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Dünya

İran'dan 'ekonomik savaşa son verirse ABD ile görüşürüz' mesajı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin yaptırımlarla İran'a yönelik yürütttüğü "ekonomik savaşa" son vermesi durumunda Trump yönetimi ile görüşebileceklerini söyledi.

Betül Yürük   | 17.07.2019
İran'dan 'ekonomik savaşa son verirse ABD ile görüşürüz' mesajı

New York

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'yi İran'a karşı "ekonomik savaş" yürütmekle suçladı. 

İran'ın ABD ile masaya oturması için ilk adımın ne olması gerektiği sorusu yöneltilen Zarif, ''ABD, İran’a karşı ekonomik bir savaş yürütüyor, bu da sivilleri hedef alıyor, sivillere terör estiriyor. Bu durum terör anlamına gelir. ABD buna son verirse diğer şeylerin devamı gelir.'' yanıtını verdi.

Zarif, ABD'nin kendisine ve New York'taki İranlı diplomatlar ve ailelerine getirdiği seyahat kısıtlamalarının ''insani olmadığı'' değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Zarif'e New York'ta seyahat kısıtlaması getirmiş ve sadece BM, İran Daimi Temsilciliği, Daimi Temsilicilik rezidansı ve havalimanına gitmesine müsaade etmişti.

ABD'nin BM Milletler Daimi Temsilciliği de İran BM Daimi Temsilciliğine gönderdiği notada da aynı kısıtlamaların İranlı diplomatlar ve ailelerine de uygulanacağını bildirmişti.

ABD yönetimi, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra Tahran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya başlamıştı.

İran, anlaşmanın tarafı BM Güvenlik Konseyi üyeleri ve Almanya’dan mutabakatın korunmasını istemiş ancak beklentisi karşılanmamıştı. Bunun üzerine Tahran yönetimi, anlaşmada belirtilen uranyum stok miktarını 1 Temmuz'da, zenginleştirilmiş uranyum limitini ise 8 Temmuz'da aştığını duyurmuştu.

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