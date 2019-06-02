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Dünya

İran'dan ABD'ye müzakere cevabı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, "Gizli hedeflerin yeni açıklamalar ve kelime oyunları üzerinden dile getirilmesi İran için bir ölçüt değildir." dedi.

Muhammet Kurşun   | 02.06.2019
İran'dan ABD'ye müzakere cevabı

Tahran

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD'nin eylemlerinin ve yaklaşımının genel olarak değişmesinin İran için bir ölçüt olduğunu belirtti.

Musevi, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran ile ön şartsız görüşmeye hazır oldukları yönündeki çağrısına cevap verdi.

Pompeo'nun İran'a yönelik baskıların devam edeceği yönündeki vurgusunun "yanlış olan eski yaklaşımın" bir göstergesi olduğunu ve bunun düzelmesi gerektiğini ifade eden Musevi, "Gizli hedeflerin yeni açıklamalar ve kelime oyunları üzerinden dile getirilmesi İran için bir ölçüt değildir. ABD'nin eylemlerinin ve yaklaşımının genel olarak değişmesi İran için ölçüttür." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa turu kapsamında İsviçre'ye ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile düzenlenen basın toplantısında İran'a, kaynaklarını kendi halkı için kullanma çağrısında bulunmuştu.

Pompeo, İran'ın kaynaklarını kendi halkının temel ihtiyaçlarının karşılanması yerine Hizbullah ve Suriye için harcadığını belirterek, İran'ın Suriye'deki faaliyetlerinden dolayı 6 milyon insanın yerinden edildiğini savunmuştu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, uluslararası kararlar çerçevesinde ve saygılı bir şekilde masaya oturanlarla müzakerede bulunabilecekleri açıklamasına da cevap veren Pompeo, bu ülkeyle ön şartsız görüşmeye hazır olduklarını vurgulamış ve "(İran ile) Masaya oturmaya hazırız." demişti.

ABD'li Bakan Pompeo, ayrıca İran'a yönelik baskılarının devam edeceğini kaydetmişti.

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