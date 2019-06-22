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Dünya

İran'dan ABD'ye askeri saldırı uyarısı

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, İran'a yönelik muhtemel askeri saldırının Washington'un bölgedeki çıkarlarını ve müttefiklerini "ateşe atacağını" söyledi.

Ahmet Dursun   | 22.06.2019
İran'dan ABD'ye askeri saldırı uyarısı

Ankara

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, İran'a yönelik muhtemel askeri saldırının Washington'un bölgedeki çıkarlarını ve müttefiklerini "ateşe atacağını" söyledi.

İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'e konuşan Şikarçi, İran'a yönelik askeri saldırının sonuçları konusunda uyarıda bulundu.

Hiçbir ülkeye karşı savaş başlatmayacaklarını dile getiren Şikarçi, buna karşılık saldırılara çok sert yanıt vereceklerini ifade etti.

ABD'nin saldırısının hata olacağını belirten Şikarçi, "Düşman, en küçük bir hata dahi yapsa Orta ve Batı Asya'da İran'ın en büyük devrimci tepkisiyle karşılaşacak ve kesinlikle ayakta kalamayacak. İran topraklarına bir kurşun atılması, ABD'nin bölgedeki çıkarları ve müttefiklerini ateşe atacaktır." dedi.

ABD-İran gerilimi

ABD'nin Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek yaptırımları yeniden uygulamaya başlamasından sonra Tahran-Washington hattında yaşanan gerginlik perşembe günü Devrim Muhafızları Ordusu'nun ABD'ye ait insansız hava aracını (İHA) Hürmüz Boğazı üzerinde vurarak düşürmesinden sonra tırmanmıştı.

İran, İHA'nın hava sahası ihlali nedeniyle vurulduğunu savunurken ABD, uçağın uluslararası hava sahasında vurulduğunu öne sürüyor.


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