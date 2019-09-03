Euro
6.29
Dolar
5.74
BIST 100
98,826.11
Altın
1,547.72
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran'dan '2 gün içinde yüzde 20 uranyum üretebiliriz' çıkışı

İran, iki gün içinde uranyumu yüzde 20 zenginleştirme kapasitesine sahip olduğunu duyurdu.

Ahmet Dursun   | 03.09.2019
İran'dan '2 gün içinde yüzde 20 uranyum üretebiliriz' çıkışı

Ankara

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'a göre, İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, nükleer anlaşmaya taraf ülkelerin İran'a zenginleştirilmiş uranyum tedarikini sağlamaması halinde Tahran'ın 2 gün içinde uranyumu yüzde 20 zenginleştirebileceğini belirtti. 

Kemalvendi, "Nükleer anlaşmanın tarafları İran'a yüzde 20 zenginleştirilmiş uranyum satmakta ayak diretirse İran, ihtiyaç duyduğu yakıtı kendisi temin etme hakkına sahiptir. İran, gerek duyması halinde iki gün içinde yüzde 20 zenginleştirilmiş uranyumu üretebilir." dedi.

Uranyumu yüzde 20 saflıkla zenginleştirmek nükleer bomba üretimi aşamasında gerekli yüzde 90 saflıkta parçalanabilir uranyuma ulaşmak için önemli bir eşik kabul ediliyor.

Nükleer anlaşma

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma, Tahran'a yüzde 3,67 oranında uranyum zenginleştirme faaliyetini sürdürme hakkı veriyor. Anlaşma, İran'a yüzde 3,67 zenginleştirilmiş 300 kilogramın üzerindeki uranyumu uluslararası piyasada satarak karşılığında uranyum alabilme imkanı tanıyor.

ABD yönetimi, nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekilerek İran'a yönelik yaptırımları geri getirmişti.

İran da ABD'nin yaptırımlarına karşılık 1 Temmuz'dan itibaren nükleer anlaşmadaki taahhütlerini aşamalı olarak durdurmaya başlamıştı.

Tahran, Avrupa'nın gerekli adımları atmaması halinde 6 Eylül'de nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltmada üçüncü aşamaya geçeceğini duyurmuştu.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kazakistan'da yeni dönemin yol haritası
Suudi Arabistan-BAE: Zoraki ittifak
ABD'nin İdlib'e hava saldırısı neyi hedefliyor?
Aşırı sağ Almanya eyalet seçimlerinden güçlenerek çıktı
Keşmir’in ardından Assam: Kuzey Hindistan’da sular ısınıyor

Benzer haberler

İran'dan '2 gün içinde yüzde 20 uranyum üretebiliriz' çıkışı

İran'dan '2 gün içinde yüzde 20 uranyum üretebiliriz' çıkışı

'ABD ile ikili müzakerelere ilişkin hiçbir kararımız yok'

Rusya ve İran'dan 'güvenli bölge' değerlendirmesi

Türkiye'den Avustralya'ya kargoyla uyuşturucu sevkiyatı önlendi

Türkiye'den Avustralya'ya kargoyla uyuşturucu sevkiyatı önlendi
'İran'ın attığı tüm adımlardan geri dönüş mümkündür'

'İran'ın attığı tüm adımlardan geri dönüş mümkündür'
ABD yaptırımları İran'ın el dokuma halısını vurdu

ABD yaptırımları İran'ın el dokuma halısını vurdu