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Dünya

İran'daki internet kesintisinin GSM operatörlerine zararı 90 milyon dolar

İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Cehromi, benzin zammı protestoları sırasındaki internet kesintisinden dolayı ülkedeki GSM operatörlerinin 90 milyon dolar zarara uğradığını söyledi.

Muhammet Kurşun   | 02.12.2019
İran'daki internet kesintisinin GSM operatörlerine zararı 90 milyon dolar

Tahran

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, internet kesintisinden dolayı asıl büyük zararı ticaretlerini internet üzerinden yapan esnafların ve şirketlerin gördüğünü belirterek, ticaret odaları ve esnaf birlikleri ile yapacakları görüşmelerin ardından bunları da toplu olarak açıklayacaklarını ifade etti. 

İletişim Düzenleme Kurumunun raporuna göre GSM operatörlerinin kesinti nedeniyle 90 milyon dolar zarar gördüğünü aktaran Cehromi, İran Milli Posta Şirketinin günlük gelirlerinin yüzde 40 azaldığını dile getirdi.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından alınan kararla ülke geneline yayılan gösterilerin önüne geçmek amacıyla 16 Kasım'da internet erişimi engellenmişti. 25 Kasım'da ülkenin birçok bölgesinde sabit internet hatları erişime açılmıştı.

Cep telefonlarının internet bağlantısı ise başkent Tahran'ın batı bölgeleri ile Huzistan ve Sistan-Beluçistan eyaletlerinde henüz sağlanamıyor.

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından protestolara başlamıştı.

Ülkenin birçok kentinde 3 gün süren gösterilerde kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları tahrip edilmiş, marketler yağmalanmıştı. Gösterilerle ilgili olduğu öne sürülen 7 bin kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, Uluslararası Af Örgütü de gösterilerde en az 161 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

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