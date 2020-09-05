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Dünya

İran'da yeni eğitim yılı Kovid-19 gölgesinde başladı

İran'da yeni eğitim-öğretim yılı 7 aylık aranın ardından ülkede ölü ve vaka sayılarında yeniden artış gösteren yeni tip koronavirüsün gölgesinde başladı.

Muhammet Kurşun   | 05.09.2020
İran'da yeni eğitim yılı Kovid-19 gölgesinde başladı Fotoğraf: Fatemeh Bahrami/AA

Tahran

İran'da okullar açıldı

İran'da okullar, düzenlenen törenle açıldı. İran Milli Eğitim Bakanlığı sağlık protokollerine bağlı kalarak okulların açılması ve korona virüs risk seviyesine göre bazı okullarda eğitimin uzaktan yapılacağı planlandı. Okula gelen öğrenciler, maske takıp sosyal mesafe kurallarına dikkat etti. ( Fatemeh Bahrami - Anadolu Ajansı )

Tahran’daki Nucevanan Okulu’nda Eğitim Bakanı Muhsin Haci Mirzayi’nin katıldığı ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin video konferans yoluyla eşlik ettiği törenle yeni eğitim öğretim yılının ilk zili çaldı.

Ruhani, törende yaptığı konuşmada bu sene çok ağır ve zor şartlarda ülkenin tamamındaki öğrencilerin sorumluluğunu üstlendiklerini belirterek, "Halkın ekmeği ile canı arasında bir ikilem oluşturulamaz. Aynı şekilde sağlık ile eğitim arasında da ikilem doğru değildir. Öğrenciler okula alınmadan önce sağlık taramasından geçiriliyor. Yaptığımız sağlık taramaları çocuklarımız için taşıdığımız endişe nedeniyledir." ifadelerini kullandı. 

Eğitim Bakanı Mirzayi, törende yaptığı konuşmada Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu'nun aldığı kararlara bağlı olduklarını ve bu merkezin talimatları doğrultusunda hareket ettiklerini söyledi.

Mirzayi, kronik hastalığı olan, ailesinden koronavirüse yakalanan ya da belirti gösteren öğrencilerin okula gitmeyeceğini ve uzaktan eğitim programlarıyla derslerini takip edebileceklerini dile getirdi.

İran'da okullar, bazı günler fiziki bazı günler de uzaktan eğitim verecek ve ders süreleri 35 dakika olacak. Uzaktan verilecek dersler, İran devlet televizyonu, telefon ya da bilgisayarlara indirilecek Şad Programı üzerinden takip edilebilecek. 

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