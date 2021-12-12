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Dünya

İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 61 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 61 artarak 130 bin 722'ye yükseldi.

Muhammet Kurşun   | 12.12.2021
İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 61 kişi hayatını kaybetti

Tahran

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 2 bin 289 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 357'sinin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 154 bin 813'e yükseldiği ülkede, 61 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 130 bin 722'ye çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 3 bin 104 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da 58 milyon 696 bin 394 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 49 milyon 377 bin 847 kişiye ikinci dozu, 2 milyon 504 bin 552 kişiye ise üçüncü dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 110 milyon 578 bin 793 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre ülke genelinde "yüksek riskli" anlamına gelen "kırmızı" kategoride hiç şehir kalmazken 8 şehir "orta riskli" olan "turuncu", 119 şehir "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" ve 321 şehir "risksiz" olarak ifade edilen "mavi" kategoride yer alıyor.

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