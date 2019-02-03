İran'da sınır güvenliği tartışması

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahatpişe, ülkedeki terör olayları nedeniyle sınır güvenliği için ayrılan bütçenin iki katına çıkartılmasını istedi.

ANKARA

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahatpişe, ülkedeki terör olayları nedeniyle sınır güvenliği için ayrılan bütçenin iki katına çıkartılmasını istedi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı İSNA'ya göre, Felahatpişe, İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Nikşehr kentinde düzenlenen silahlı saldırıdan sonra gündeme gelen sınır güvenliği konusunda açıklamalarda bulundu.

Felahatpişe, "Teröristlerin bu kör saldırıları sınır güvenliğinin yetersizliğini gösteriyor. Sınır güvenliği için ayrılan bütçe iki katına çıkarılmalı." dedi.

Sınır güvenliği konusunda yeni konseptler geliştirmeleri gerektiğini belirten Felahatpişe, "Geleneksel sınır güvenliği uygulamaları yerine birçok ülkenin yaptığı gibi akıllı sınır güvenliği sistemine geçmemiz lazım." ifadesini kullandı.

Zaman zaman İran'da Devrim Muhafızları'nın kontrolünde bulunan sınırların güvenlik açısından yetersiz olduğunu savunan Felahatpişe, aralık ayında İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar kentinde bir karakola düzenlenen bombalı terör saldırısının ardından da sınır güvenliğinin yetersizliğiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Nikşehr kentinde dün düzenlenen silahlı saldırıda Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı bir kişi ölmüş, beş kişi yaralanmıştı.

Saldırıya ilişkin ayrıntılı açıklama yapılmamıştı.

Muhabir: Tolga Akbaba