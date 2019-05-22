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Dünya

İran'da şiddetli yağış ve yıldırım 22 can aldı

İran'ın birçok eyaletinde iki haftadır etkili olan fırtına ve şiddetli yağışlarda 22 kişi yaşamını yitirdi, 53 kişi yaralandı.

Ahmet Dursun   | 22.05.2019
İran'da şiddetli yağış ve yıldırım 22 can aldı

Ankara

İran'ın büyük kısmını etkisi altına alan fırtına ve şiddetli yağış nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti.

İran Acil Durum Merkezi Sözcüsü Mücteba Halidi, yaptığı yazılı açıklamada, Erdebil, Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, Zencan, Rezevi Horasan, Güney Horasan, Çaharmahal-Bahtiyari, İsfahan, Kirmanşah, Kürdistan, Fars, Huzistan, Kirman, Loristan, Merkezi, Kohgiluye-Buyer Ahmed ve Gilan eyaletlerinde 8 Mayıs'tan bu yana etkili olan fırtına ve şiddetli yağışlar nedeniyle 22 kişinin öldüğünü, 53 kişinin yaralandığını belirtti.

Halidi, söz konusu kişilerden 2'sinin sel sularına kapılarak, 20'sinin ise yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini aktardı.

İran'da 17 Mart'ta başlayan ve yaklaşık bir ay süren şiddetli yağışlarda da 78 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık bin kişi de yaralanmıştı.

İran'daki selzedelere yardım için harekete geçen Türk Kızılay ekibi, İran Kızılayı ile ortak organizasyonlarla afet bölgelerine 5 tır insani yardım malzemesi ulaştırmıştı.

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