İran'da salgın süresince 1 milyon 250 bin sigortalı çalışan işsiz kaldı
İran'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 1 milyon 250 binin üzerinde sigortalı çalışanın işini kaybettiği bildirildi.
Ankara
İranlı Öğrenciler Haber Ajansının (ISNA) Sosyal Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü verilerine dayandırdığı habere göre, ülkede 19 Şubat 2020'de ilk vakanın tespit edilmesinin ardından hizmet sektörleri başta olmak üzere birçok işletme faaliyetlerini durdurdu.
Bu süreçte ülkede, 1 milyon 251 bin 975 sigortalı çalışanın işsiz kaldığı ve bunlardan 1 milyon 169 bin 534'üne işsizlik sigortası kapsamında ödeme yapıldığı belirtildi.
Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 58 bin 412'ye yükseldi
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 76 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 983 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 498'inin hastanelere yatırıldığını belirtti.
Lari, böylece toplam can kaybının 58 bin 412'ye, vaka sayısının da 1 milyon 459 bin 370'e çıktığını aktardı.
Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 802'sinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 247 bin 374 olduğunu ifade etti.
Lari ayrıca, yaklaşık 83 milyon nüfuslu ülkede yapılan toplam test sayısının 9 milyon 612 bin 33'e ulaştığını kaydetti.
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