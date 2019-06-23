Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.62
Dolar
5.82
BIST 100
94,022.28
Altın
1,398.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran'da 'Ruhani ile yardımcısı Cihangiri arasında tartışma' iddiası

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri arasında tartışmaların yaşandığı iddia edildi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 23.06.2019
İran'da 'Ruhani ile yardımcısı Cihangiri arasında tartışma' iddiası

İstanbul

İran hükümetine yakınlığıyla bilinen Entekhab haber sitesine göre, Cumhurbaşkanı Ruhani, dün bir toplantıda, Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri'ye "Siz ve reformistler hükümetin yıkılması peşindesiniz." şeklinde sert sözler yöneltti.

Ruhani'ye karşılık vermeyen Cihangiri'nin toplantıyı terk ettiği belirtilen haberde, İran Meclis Başkanı Ali Laricani'nin Cihangiri'yi durdurmaya çalıştığı kaydedildi.

Haberde, Cihangiri'nin evine çekildiği, dünden bu yana bazı bakanların kendisini geri döndürme girişimlerinde bulunduğu, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in de ara buluculuk için Cihangiri'nin evine gidenler arasında yer aldığı öne sürüldü.

İran Gazetesi yalanladı

Öte yandan yine hükümete yakınlığıyla bilinen İran Gazetesi'ne ait Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, isminin açıklanmasını istemeyen hükümete yakın bir yetkili söz konusu iddiaları yalanlayarak, Cihangiri'nin şu an kabine toplantısında yer aldığını belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suudi Arabistan'ın Çin ve Rusya'yla ilişkileri taktik mi strateji mi
GÖRÜŞ - Myanmar ölüm tarlalarını ranta açma peşinde
Şehit Cumhurbaşkanı Mursi’nin katilleri kimler?
Moritanya’nın demokrasi çabası sonuç verir mi?
BM Libya krizinde yetersiz kalıyor

Benzer haberler

'ABD'nin müdahaleci askeri varlığı bölgedeki sorunların kaynağıdır'

'ABD'nin müdahaleci askeri varlığı bölgedeki sorunların kaynağıdır'

İran'dan ABD'ye askeri saldırı uyarısı

Trump, 'İran'a saldırıya nihai onayı vermediğini' söyledi

İran İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırdı

İran İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırdı
İran düşürdüğü ABD'ye ait İHA'nın enkazını sergiledi

İran düşürdüğü ABD'ye ait İHA'nın enkazını sergiledi
Küresel hava yolu şirketleri Hürmüz Boğazı üzerinde uçmayacak

Küresel hava yolu şirketleri Hürmüz Boğazı üzerinde uçmayacak