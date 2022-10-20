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Dünya

İran'da protesto gösterileri devam ediyor

Tebriz'de halk, başı açık gezen kadınları gözaltına almaya çalışan polislere tepki gösterdi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 20.10.2022
İran'da protesto gösterileri devam ediyor

İstanbul

İran'ın Tebriz kentinde emniyet güçlerinin 3 kadını gözaltına alma girişimine tepki gösteren halk gösteri düzenledi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Tebriz'de zorunlu başörtüsüne muhalefet etmek için başı açık dolaşan 3 kadını emniyet güçlerinin gözaltına alma girişimi akşam saatlerinde gösterilere yol açtı.

Kadınlar, çevredeki vatandaşların yardımıyla emniyet güçlerinden kurtulurken, Tebriz Kapalı Çarşısı yakınlarında toplanan kalabalık, rejim aleyhine sloganlar atarak yolu trafiğe kapattı.

Çıkan olaylar esnasında sivil polislerle göstericiler arasında arbede yaşandığı belirtilirken, yoldaki araç sürücüleri de korna çalarak göstericilere destek verdi.

İran'daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı ise (HRANA) yayınladığı raporda 17 Eylül ile 14 Ekim tarihleri arasında 32’si çocuk 26’sı güvenlik görevlisi olmak üzere 233 kişinin hayatını kaybettiğini ileri sürmüştü.

Bazı kadınların zorunlu başörtüsüne muhalefet etmek amacıyla ülkenin çeşitli kentlerindeki sokak ve caddelerde başı açık dolaştıkları belirtiliyor.

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