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Dünya

İran'da Mossad ajanı oldukları suçlamasıyla birçok kişi tutuklandı

İran'ın Erak, Tahran ve Hürremabad kentlerinde İsrail'le işbirliği yaptıkları suçlamasıyla birçok kişinin tutuklandığı ve çok sayıda mini dron ele geçirildiği bildirildi.

Haydar Şahin  | 18.06.2025 - Güncelleme : 18.06.2025
İran'da Mossad ajanı oldukları suçlamasıyla birçok kişi tutuklandı

Ankara

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, Devrim Muhafızları Ordusunun ülkenin bazı bölgelerinde İsrail ile işbirliği yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan kişilere ilişkin açıklamasını paylaştı.

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Açıklamada, Merkezi eyaletinin Erak kentinde "İsrail ile bağlantılı çok sayıda ajan ile paralı askerin tespit edilerek tutuklandığı" ifade edildi.

Tahran’ın Baharistan İlçesi Kaymakamlığından yapılan açıklamada da, "Mossad'a casusluk yapan iki kişilik kamyonetli bir ekip herhangi bir sabotaj gerçekleştirmeden önce tespit edilerek tutuklandı." ifadelerine yer verildi.

Yine Tahran'ın Rey ilçesinde yapılan bir operasyonda, yabancı uyruklu bir lisans öğrencisinin tutuklandığı, söz konusu şahsın telefonunda dron ve bomba yapımına ilişkin eğitim dosyalarının tespit edildiği aktarıldı.

İran medyasına yansıyan haberlerde de Hürremabad kentinde bir doktor ile oğlunun casusluk suçlamasıyla tutuklandığı ileri sürüldü.

Söz konusu doktorun villasında yaklaşık 300 mini dron ele geçirildiği, dronların kentteki İmam Ali füze üssüne saldırı için kullanıldığının tespit edildiği aktarıldı.

Tahran yakınlarında "İHA üssü" iddiası

İsrail basını, Mossad’ın Tahran yakınlarında “İHA üssü” kurduğunu iddia etmişti.

Bu haberin ardından ülke içinde İsrail ajanlarının "mini dron" ve patlayıcıları üretip montajladıkları 3 katlı gizli bir atölye tespit edilmişti.

Devlet televizyonu baskının görüntülerini yayımlamıştı. Başkente yakın Rey kentindeki atölyede çok sayıda dron parçası ve patlayıcıların bulunduğu görülmüştü.

Güvenlik güçlerinin, ülkenin çeşitli bölgelerinde başka dron üretim atölyeleri buldukları ve olası imalathaneleri tespit çalışmalarının devam ettiği kaydedilmişti.

Tahran başta olmak üzere bazı kentlerde İsrail adına çalışan kişilerin yakalandığı bildirilmişti.

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