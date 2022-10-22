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Dünya

İran'da Mahsa Emini'nin ölümünden sonra başlayan protestolar sürüyor

İran'da Mahsa Emini'nin ölümünden sonra başlayan protestolar ülkenin birçok kentinde devam ediyor.

Haydar Şahin   | 22.10.2022
İran'da Mahsa Emini'nin ölümünden sonra başlayan protestolar sürüyor

Tahran

Tebriz ve İsfahan'da gösteriler düzenlenirken Sistan-Beluçistan eyaletinin Zahidan kentinde Cuma namazı sonra yapılan protestoyla Şirabad ve Kusar kentlerinde de eylem yapıldı.

Sosyal medya görüntülerine göre, Şuşter şehrindeki protestolarda göstericiler ateş yakıp sokakları trafiğe kapatırken, yönetim aleyhine sloganlar attı.

Sokak eylemlerinin azaldığı başkent Tahran'nın birçok bölgesinde protestocular evlerinin pencerelerinden yönetim karşıtı sloganlar atarak tepkilerini gösterdi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, bazı kadınların yönetimin tavrını protesto etmek için başı açık fotoğraflarını paylaştığı görüldü.

Diğer yandan Ahvaz Ulusal Çelik Grubu çalışanlarının gözaltına alınan 250'den fazla işçinin bırakılması için cumartesi günü greve gideceği ve gösteri düzenleyeceği aktarıldı.

İran'daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

İran devlet televizyonu, 24 Eylül'de, gösterilerde aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı ise (HRANA) yayınladığı raporda 32'si çocuk 26’sı güvenlik görevlisi olmak üzere en az 233 kişinin hayatını kaybettiğini ileri sürmüştü.

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