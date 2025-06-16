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Dünya

İran'da İsrail'e casusluk yapmakla suçlanan bir kişi idam edildi

İran'da, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'a çalışmakla suçlanan bir kişinin idam edildiği bildirildi.

Mustafa Deveci  | 16.06.2025 - Güncelleme : 16.06.2025
İran'da İsrail'e casusluk yapmakla suçlanan bir kişi idam edildi

Ankara

İran basınında yer alan haberde, İsmail Fikri adlı bir İranlının "Mossad adına casuslukta bulunmaktan dolayı suçlu bulunduğu" belirtildi.

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Mossad ajanlarıyla irtibatta olduğu suçlaması yöneltilen Fikri'nin Aralık 2024'te gözaltına alındığı ve bu sabah idam edildiği kaydedildi.

İran'da son haftalarda İsrail'e casusluk yapmakla suçlanan 2 kişi daha idam edilmişti.

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