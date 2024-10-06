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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İran'da iptal edildiği duyurulan uçuşlara yeniden başlandı

İran'da akşam saatlerinde iptal edildiği duyurulan uçuşların "güvenli koşulların sağlanmasının ardından" yeniden başlatıldığı bildirildi.

Ahmet Dursun  | 06.10.2024 - Güncelleme : 07.10.2024
İran'da iptal edildiği duyurulan uçuşlara yeniden başlandı

Tahran

İran devlet televizyonunun haberinde İran Sivil Havacılık Kurumunun, "uygun ve güvenli uçuş koşullarının sağlanmasının ardından" daha önce duyurulan tüm kısıtlamaları kaldırdığı belirtildi.

Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan uçuşlara izin verildiği kaydedildi.

Haberde, "Şu anda, iç ve dış hat uçuşları için hiçbir kısıtlama yok." ifadesine yer verildi.

​​​​​​​İran Sivil Havacılık Kurumu, "operasyonel kısıtlamalar" nedeniyle planlanan uçuşların akşam 21.00 ile 7 Ekim Pazartesi 06.00 saatleri arasında iptal edildiğini duyurmuştu.

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