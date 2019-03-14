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Dünya

İran'da iki polisi öldüren üç kişi idam edildi

İran'ın doğusunda yer alan Güney Horasan Eyaleti'nde iki polis memurunu öldürmekle suçlanan üç kişi idam edildi.

Ahmet Dursun   | 14.03.2019
İran'da iki polisi öldüren üç kişi idam edildi

Ankara

İran Güney Horasan Emniyet Müdürü Mecid Şoca, basına yaptığı açıklamada, geçen yıl eyalete bağlı Husf ve Nehbendan ilçelerindeki iki ayrı silahlı çatışmada iki polisin ölümüne neden olan üç kişinin idam edildiğini duyurdu. 

İdam edilen kişilerin uyuşturucu kaçakçısı olduğunu belirten Şoca, "Bu kişiler, polis memurlarıyla girdikleri çatışma sonucunda üstlerinde çok sayıda silah ve uyuşturucuyla birlikte ele geçirilmişti. İki polis memurunun katilleri, Emniyet Müdürlüğü ve yargı yetkililerinin takibi sonucunda asılarak idam edildiler." dedi. 

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