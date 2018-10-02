İran'da halk dolar bozdurmak için sarraflara hücum etti

İran'da serbest piyasada 1 ABD dolarının 17 bin tümenden 10 bin tümen seviyelerine gerilemesi üzerine halk, yastık altındaki dolarlarını bozdurmak için sarraflara hücum etti.

İSTANBUL

İran'da yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ülkede doların hızlı bir şekilde 17 bin tümenden 10 bin tümen seviyesine düşmesi halkı sarraflara yönlendirdi.

Doların daha fazla düşmesinden endişe eden insanlar, başkent Tahran başta olmak üzere birçok şehirde gece yarısı dolarlarını bozdurmak için sokaklara indi. Sabah saatlerinde halk dolarlarını bozdururken sarrafların satış yapmadıkları belirtildi.

AA muhabirine konuşan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İran Temsilcisi Fatih Çayabatmaz, doların düşmesine dün açıklanan İran Merkez Bankası kararnamesinin sebep olduğunu söyledi.

Çayabatmaz, "Merkez Bankası tarafından dün yayımlanan yeni kararname ile yurt dışına çıkacak yolcu ve öğrencilerle birlikte hava yolları şirketleri, uluslararası fuarlara katılan şirketler ve yurt dışında tedavi görenlerin de aralarında olduğu 10 grup hizmet sektörüne bundan sonra serbest piyasadaki 17 bin tümen olan dolar kuru yerine, petrokimya ve maden sanayi ihracatçısının NİMA sistemindeki 8 bin tümen olan düşük kurdan döviz temin edileceğini açıklamasından sonra dolar serbest piyasada ani düşüşe geçti." dedi.

Çayabatmaz, bir gün içerisinde bu denli hızlı düşüşe, İran'da devlete yakın medyanın "dolar düşüyor" haberlerinin etkisi olduğunu ifade etti.

Öte yandan, sabah saatlerinde 10 bin tümene gerileyen doların öğleden sonra tekrar 15 bin seviyelerine çıktığı gelen haberler arasında.

İran Meclisi'nde, "Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Konvansiyonu'nu (CFT) da kapsayan Kara Para Aklamanın Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu'na (FATF) üyelik" tasarısının onaylanacağı yönündeki haberlerin de etkili olduğu belirtiliyor.

İran'da mart ayında 4 bin 500 tümen seviyesindeki dolar kuru, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekileceğini duyurması sonrası bir kaç ayda 8-10 bin tümene çıkmış, hükümetin tedbirlerinin işe yaramaması üzerine son günlerde 17 bin seviyesini görmüştü.

Muhabir: Mustafa Melih Ahıshalı