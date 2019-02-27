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Dünya

İran'da genel seçim tarihi belli oldu

İran İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Samani, "11'inci dönem İran Meclisi milletvekili seçimleri, 21 Şubat 2020 tarihinde düzenlenecek." dedi.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 27.02.2019
İran'da genel seçim tarihi belli oldu

İstanbul

İran İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyit Selman Samani, ülkedeki genel seçimlerin 21 Şubat 2020 tarihinde düzenleneceğini söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Samani, "11'inci dönem İran Meclisi milletvekili ve Uzmanlar Meclisi ara dönem seçimleri, 21 Şubat 2020 tarihinde düzenlenecek." dedi.

Ülkede 290 sandalyeli İran Meclisi seçimleri 4 yılda, Uzmanlar Meclisi seçimleri ise 8 yılda bir düzenleniyor. 5'inci dönem Uzmanlar Meclisi seçimleri 26 Şubat 2016 tarihinde düzenlenmişti. Söz konusu meclis üyelerinden bazılarının vefat etmeleri nedeniyle ara dönem seçimi yapılıyor.

Üyeleri doğrudan halk tarafından seçilen Uzmanlar Meclisi, 86 din adamından oluşuyor. Uzmanlar Meclisi, İran'ın en önemli otoritesi olan "Rehber"in (Ayetullah Ali Hamaney) atanması, denetlenmesi ve Rehber'in ölmesi halinde yeni dini lideri belirleme görevlerini yürütüyor.


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