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Dünya

İran'da düşürülen uçakla ilgili soruşturmada gözaltılar oldu

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının düşürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında bazı kişilerin gözaltına alındığını söyledi.

Muhammet Kurşun   | 14.01.2020
İran'da düşürülen uçakla ilgili soruşturmada gözaltılar oldu

Tahran

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının düşürülmesine ilişkin Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, uçağın kara kutusunun Fransa'ya gönderildiğini belirtti. 

İsmaili, uçağın düşürülmesiyle ilgili soruşturmanın başlamasının üzerinden 72 saat geçtiğine işaret ederek, bu kapsamda bazı kişilerin gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

İran Yargı Erki Sözcüsü ayrıca İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi'nin gösterilere katılması ve fotoğraf çekmesinin "hiçbir şekilde kabul edilemez" olduğunu ifade etti.

İsmaili, uluslararası hukukta bu tür şahısların "istenmeyen kişi" ilan edildiğini ve halkın İngiliz Büyükelçinin sınır dışı edilmesini beklediğini savundu.

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