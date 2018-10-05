'İran'da doların ani iniş çıkışının ardında hükümet ve meclis var'

İran Ez-Zehra Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Ragfer, ülkesinde son günlerde dolar kurunun ani iniş-çıkış göstermesinin ardında Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümeti ve İran Meclisi'nin olduğunu iddia etti.

İSTANBUL

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) konuşan, reformistlere yakınlığıyla bilinen İran Ez-Zehra Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Hüseyin Ragfer, son günlerde İran'daki dolar spekülasyonunun ardında hükümet ve meclisin olduğunu iddia etti.

Ragfer, "Bunun hükümetin bir oyunu olduğu anlaşılınca hükümet yetkilileri doların yükselişinin yabancı güçler tarafından gerçekleştirildiğini duyurarak kamuoyunu yanıltmaya çalıştı." dedi.

Doların 10 bin tümen seviyesine düşmesi hâlinde bile bir yıl önceye göre 3 kat artış olduğu gerçeğinin gizlenemez olduğunu belirten Ragfer, ülkedeki önde gelen ekonomistlerin hükümet yetkililerine, durumun "kriz" boyutundan "facia" boyutuna geçtiğini söylediğini hatırlattı.

Ragfer, doların 5 bin tümen seviyesinde olmasının dahi ülkede üretimi durdurmaya yettiğini ve fakirliği artırdığını kaydetti.

İran'da mart ayında 4 bin 500 tümen seviyesindeki dolar kuru, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekileceğini duyurmasının ardından birkaç ayda 8-10 bin tümene çıkmış, hükümetin tedbirlerinin işe yaramaması üzerine son günlerde 17 bin seviyesini görmüştü.

Devlete yakın medya, pazartesi akşamı "Dolar 10 bin seviyesine geriledi, halk sokaklarda dolar bozduruyor" şeklinde asılsız haberler yaparak kamuoyunda "dolar düşüyor" algısı oluşturmaya çalışmıştı. Medyada dolar bozdurmak için döviz büroları önünde saf tutmuş insanların görüntüleri paylaşıldı. Bazı sarraf ve simsarlar 10-13 bin tümenden vatandaşlardan dolar satın aldı. Salı sabahı doların serbest piyasada 15 bin tümen seviyesinde olduğu görüldü.

Muhabir: Narges Rezai, Mustafa Melih Ahıshalı