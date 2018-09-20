İran'da aşırı yağışlar can aldı

İran'ın 9 eyaletini etkisi altına fırtına ve aşırı yağışlar nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayboldu.

anasayfa > dünya 20.09.2018

İran'da aşırı yağışlar can aldı

ANKARA

İran'ın kuzeyindeki 9 eyaletini etkisi altına alan fırtına ve aşırı yağışlar nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişiden ise haber alınamıyor.

İran Arama Kurtarma Kurumu Başkanı Murteza Selimi, aşırı yağış ve fırtınaların Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, Erdebil, Semnan, Mazenderan gibi ülkenin kuzeyindeki 9 eyaleti etkisi altına aldığını belirtti.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Semnan eyaletine bağlı Şahrud kentindeki aşırı yağış ve şiddetli fırtına nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Selimi, aynı bölgede aşırı yağışlardan kaynaklanan seller nedeniyle 3 kişiden haber alınamadığını ifade etti.

İranlı yetkili, ekiplerin sel ve fırtınanın vurduğu bölgedeki halka çadır ve ihtiyaç malzemeleri dağıttığını aktardı.

Muhabir: Ahmet Dursun

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