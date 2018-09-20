İran'da aşırı yağışlar can aldı

ANKARA
İran'ın kuzeyindeki 9 eyaletini etkisi altına alan fırtına ve aşırı yağışlar nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişiden ise haber alınamıyor.
İran Arama Kurtarma Kurumu Başkanı Murteza Selimi, aşırı yağış ve fırtınaların Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, Erdebil, Semnan, Mazenderan gibi ülkenin kuzeyindeki 9 eyaleti etkisi altına aldığını belirtti.
Ülkenin kuzeydoğusundaki Semnan eyaletine bağlı Şahrud kentindeki aşırı yağış ve şiddetli fırtına nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Selimi, aynı bölgede aşırı yağışlardan kaynaklanan seller nedeniyle 3 kişiden haber alınamadığını ifade etti.
İranlı yetkili, ekiplerin sel ve fırtınanın vurduğu bölgedeki halka çadır ve ihtiyaç malzemeleri dağıttığını aktardı.
Muhabir: Ahmet Dursun