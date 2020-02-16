İran'da 5,8 büyüklüğünde deprem
İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası'nda 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Keşm Adası olan 5,8 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 16.00'da kaydedildi.
Depremin 13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Bu arada 5,8 büyülüğündeki depremden önce saat 15.54'te 4,4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
Deprem sonucu can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.