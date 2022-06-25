Dolar
16.88
Euro
17.79
Altın
1,827.35
ETH/USDT
1,222.00
BTC/USDT
21,344.00
BIST 100
2,554.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Marmaris'te yangın sahasını helikopterle havadan inceledi
logo
Dünya

İran'da 5,6 büyüklüğünde deprem

İran’ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 25.06.2022
İran'da 5,6 büyüklüğünde deprem

İstanbul

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Çarek ilçesi olan 5,6 büyüklükteki deprem, yerel saatle 08.07'de kaydedildi.

Depremin 22 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Adana'da 'güven ve huzur' uygulamasında 55 kişi gözaltına alındı
Bursa'da 450 polisin katılımıyla 'Dinamit-2' uygulaması yapıldı
Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de
Muğla'da tarım arazisi ve otluk alanda çıkan yangınlar söndürüldü

Benzer haberler

İran'da 5,6 büyüklüğünde deprem

İran'da 5,6 büyüklüğünde deprem

Afganistan'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1150'ye yükseldi

AB Yüksek Temsilcisi Borrell nükleer müzakereler için İran'a gidiyor

İzmir depreminde yıkılan Emrah Apartmanı'na ilişkin davada mütalaa

İzmir depreminde yıkılan Emrah Apartmanı'na ilişkin davada mütalaa
İHH'dan depremden etkilenen Afganistan'a sıcak yemek, battaniye ve çadır yardımı

İHH'dan depremden etkilenen Afganistan'a sıcak yemek, battaniye ve çadır yardımı
Afganistan'daki depremde yaşamını yitirenlerin defin işlemleri sürüyor

Afganistan'daki depremde yaşamını yitirenlerin defin işlemleri sürüyor