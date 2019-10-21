İran'da 5,6 büyüklüğünde deprem
İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuherd kenti olan 5,6 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 14.28'de kaydedildi.
Açıklamada, yerin 10 kilometre derinliğinde oluşan depremin çevre kentlerde de hissedildiği belirtildi.
İran devlet televizyonunun haberinde, şu ana kadar can kaybı ya da hasar tespit edilmediği aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.