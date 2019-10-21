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Dünya

İran'da 5,6 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muhammet Kurşun   | 21.10.2019
İran'da 5,6 büyüklüğünde deprem

Tahran

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuherd kenti olan 5,6 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 14.28'de kaydedildi. 

Açıklamada, yerin 10 kilometre derinliğinde oluşan depremin çevre kentlerde de hissedildiği belirtildi.

İran devlet televizyonunun haberinde, şu ana kadar can kaybı ya da hasar tespit edilmediği aktarıldı.

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