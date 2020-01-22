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Depremin merkez üssü Manisa’nın Akhisar ilçesi Musalar Mahallesi’nden görüntüler
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Dünya

İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Hacıabad kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muhammet Kurşun   | 22.01.2020
İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Tahran

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hacıabad'ın Sergez beldesi olan 5,2 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 22.53'te kaydedildi.

Depremin 21 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Deprem sonucu can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.

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