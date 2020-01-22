İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem
İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Hacıabad kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hacıabad'ın Sergez beldesi olan 5,2 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 22.53'te kaydedildi.
Depremin 21 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Deprem sonucu can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.