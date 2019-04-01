İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem
İran'ın batısındaki Kirmanşah eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kirmanşah eyaletine bağlı Sumar kasabası olan deprem, yerel saatle 14.37'de meydana geldi.
Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.
Kirmanşah Valisi Huşeng Bazvend, ilk belirlemelere göre depremde can veya mal kaybı yaşanmadığını söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.