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Dünya

İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem

İran'ın doğusundaki Güney Horasan eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haydar Şahin   | 24.12.2022
İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Tahran

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, merkez üssü Güney Horasan eyaletine bağlı Boşruye şehri yakınları olan deprem yerel saatle 16.54'te kaydedildi.

Sarsıntı yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Güney Horasan Valiliği Kriz Yönetimi Genel Müdürü Muhammed Ali Ahundi, depremin Boşruye’ye 3 kilometre uzaklıkta gerçekleştiğini ve acil durum ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini belirtti.

Ahundi, depremin eyaletin Firdevs ve Tebes kentlerinde de hissedildiğini aktardı.

​​​​​​​Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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