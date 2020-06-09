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Dünya

İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem

İran'ın Fars eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 09.06.2020
İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem

İstanbul

İran'ın güneyindeki Fars eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Fars eyaletine bağlı Beyram ilçesi olan deprem, yerel saatle 20.38'de kaydedildi.

Depremin 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri gönderilirken, henüz can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

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