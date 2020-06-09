İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem
İran'ın Fars eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İstanbul
İran'ın güneyindeki Fars eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Fars eyaletine bağlı Beyram ilçesi olan deprem, yerel saatle 20.38'de kaydedildi.
Depremin 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri gönderilirken, henüz can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.