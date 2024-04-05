İran'da 4,9 büyüklüğünde deprem
İran'ın güneybatısında yer alan Huzistan eyaletinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İstanbul
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Huzistan eyaletine bağlı Muşrage kenti olan 4,9 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 12.15'te kaydedildi.
Deprem, yerin 16 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.