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Dünya

İran'da 4,3 büyüklüğünde deprem

İran'ın Hoy ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muhammet Kurşun   | 25.02.2020
İran'da 4,3 büyüklüğünde deprem

İran

İran'ın Türkiye sınırındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada 4,3 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Hoy olduğu belirtildi.

Açıklamada, depremin 4 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.

Yetkililer, deprem sonucu can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapmadı.

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