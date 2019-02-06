İran'da 1 polis silahlı saldırı sonucu öldü

TAHRAN

İran'ın batısındaki Loristan eyaletinin merkezi Hürremabad kentinde, güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırıda 1 polis hayatını kaybetti, diğeri ise yaralandı.

İran devlet medyasındaki haberlere göre bu sabah Hürremabad kent merkezindeki benzin istasyonunda bulunan güvenlik güçlerine ateş açıldı. Saldırıda 1 polis memuru hayatını kaybederken 1 polis yaralandı.

Saldırganların olay esnasında benzin istasyonunda park halindeki akaryakıt tankerini de hedef aldıkları ve tankerin alev alması nedeniyle meydana gelen şiddetli patlamada çevredeki evlerin camlarının kırıldığı belirtildi.

Hürremabad Emniyet Müdürü Esed Abdullahi, yaptığı açıklamada saldırının değerlendirilmesi için kentin güvenlik birimleriyle görüşeceklerini ve toplantının ardından olayla ilgili ayrıntılı bilginin paylaşılacağını aktardı.



Muhabir: Muhammet Kurşun



