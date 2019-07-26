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Dünya

İran'a ait kuru yük gemisi Hazar Denizi'nde battı

İran'a ait kuru yük gemisi, Azerbaycan'ın Hazar Denizi'ndeki Lenkeran limanı yakınında battı.

Ruslan Rehimov   | 26.07.2019
İran'a ait kuru yük gemisi Hazar Denizi'nde battı

Bakü

Azerbaycan Deniz Ajansı'nın açıklamasına göre, İran bandıralı Şebagehg isimli gemi, su almaya başlayınca yardım sinyali gönderdi. 

Yardım talebinin Azerbaycan Deniz Ajansına ulaşmasının ardından, Olağanüstü Haller Bakanlığına ait iki helikopter, geminin bulunduğu bölgeye gitmek üzere havalandı.

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetleri unsurlarının da desteğiyle geminin 9 kişilik mürettebatı kurtarıldı.

Mürettebatın ayrılmasından kısa süre sonra gemi sulara gömüldü.

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