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Dünya

İran yaptırımların gelecek aylarda sona ereceğine inanıyor

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının gelecek aylarda sona ereceğine dair Avrupa ve Asya ülkelerinden işaretler aldıklarını söyledi.

Ahmet Dursun   | 07.08.2020
İran yaptırımların gelecek aylarda sona ereceğine inanıyor

Ankara

İran devlet televizyonuna göre, otomotiv şirketi Saipa'nın düzenlediği bir törende konuşan Vaizi, gelecek aylarda yaptırımların ortadan kalkacağına inandıklarını belirtti.

ABD'nin İran'a yönelik "azami baskı" politikasının hedeflerine ulaşamadığını ifade eden Vaizi, "Halkın yaşamı zorlaştı ancak bir sonuca ulaşamadılar, yalnızca rahatsızlık oluşturdular." dedi.

Vaizi, "Avrupa, Asya ve diğer ülkelerden yaptırımların son günlerinde olduğumuza dair işaretler alıyoruz. Çünkü yaptırım uygulayanlar, siyasi, ekonomik, sosyal ve güvenlikle ilgili hedeflerine ulaşamadı. Gelecek ayların çok daha iyi olacağına inanıyorum." diye konuştu.

ABD yaptırımları İran'ı masaya oturtmayı başaramadı

ABD yönetimi, 2015'te İran ile dünya güçleri arasında imzalanan nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı olarak çekilmişti. Washington, Ağustos 2018 itibarıyla Tahran'ın füze programı ve bölgesel nüfuzunun da sınırlandırıldığı yeni bir anlaşmaya zorlamak için İran'a yönelik "tarihin en ağır yaptırımlarını" uygulamaya başlamıştı.

Bu süreçte ekonomisi çok büyük yara alan İran ekonomik sorunlardan kaynaklı toplumsal hareketliliklerle de başa çıkmaya çalışmış ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın tekliflerine rağmen masaya oturmaya yanaşmamıştı. İran, ABD'nin yaptırımlarına karşılık nükleer anlaşmadaki taahhütlerini de geçen yıl durdurmuştu.

ABD'de 3 Kasım'da başkanlık seçimleri düzenlenecek. Demokratların adayı Joe Biden'ın sandıktan çıkması halinde Washington'un önceki başkan Barack Obama döneminde imzalanan nükleer anlaşmaya geri dönmesi bekleniyor.

Öte yandan İran'a yönelik yaptırımların mimarlarından sayılan ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook'un dün istifa ettiğinin duyurulması da İranlı tarafında, ABD'nin "azami baskı" politikasındaki başarısızlığını kabul ettiği şeklinde yorumlandı. Buna karşın Trump yönetimi, "şahin" ve "savaş yanlısı" çizgisiyle bilinen ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliot Abrams'ın Hook'un yerine getirildiğini duyurdu.

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