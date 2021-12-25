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Dünya

İran: Ülkeye yönelik her türlü düşmanca harekete cevap verilecek

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin bu açıklamasının, İsrailli yetkililerin "İran'ın nükleer tesislerine askeri operasyon" tehditlerinin ardından gelmesi dikkati çekti.

Muhammet Kurşun   | 25.12.2021
İran: Ülkeye yönelik her türlü düşmanca harekete cevap verilecek

Tahran

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ülkesine yönelik "her türlü düşmanca harekete cevap verileceğini ve bu cevabın dengeleri değiştireceğini" belirtti.

Reisi, Devrim Muhafızları Ordusu'nun 20-24 Aralık tarihlerinde Basra Körfezi'nde düzenlediği "Büyük Peygamber-17" tatbikatı dolayısıyla bir tebrik mesajı yayınladı.

Mesajında, Devrim Muhafızları Ordusu'na övgülerde bulunan Reisi, "Düşmanın her türlü düşmanca hareketi İran silahlı kuvvetlerinin kapsamlı ve kararlı yanıtıyla karşılaşacaktır. Bu cevap, stratejik dengeleri anlamlı bir şekilde değişecektir." ifadelerini kullandı.

Reisi'nin bu açıklamasının İsrailli yetkililerin "İran'ın nükleer tesislerine askeri operasyon" tehditlerinin ardından gelmesi dikkati çekti.

Tel Aviv yönetimi zaman zaman, "nükleer silah elde etme çabalarını sürdürmesi halinde İran'ın tesislerine askeri operasyon düzenleyeceği" tehdidinde bulunuyor.

Son olarak İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz 20 Aralık'ta İran'ın ekonomik zorluklar nedeniyle elinin zayıf olduğunu ve nükleer müzakerelerde uyguladığı "oyalama stratejisine" karşı yakında "açık ve gizli eylemlerin genişletileceğini" söylemişti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da 22 Aralık'ta yaptığı açıklamada, "İran nükleer tehdidinin, bir anlaşma olsun ya da olmasın, kalıcı olarak etkisiz hale getirilmesi gerektiğini" ifade etmişti.

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