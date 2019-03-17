Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.19
Dolar
5.47
BIST 100
103,304.00
Altın
1,303.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

'İran-Türkiye sınırında ortak operasyon yapılacak'

İran İçişleri Bakan Yardımcısı Zülfikari, Türkiye-İran sınırının kontrolü için ortak operasyon düzenleneceğini açıkladı.

Muhammet Kurşun   | 17.03.2019
'İran-Türkiye sınırında ortak operasyon yapılacak'

Tahran

İran İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikari, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, İran'ın sınır güvenliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile ortak sınırın korunması için çok iyi adımlar attıklarını söyleyen Zülfikari, "Türkiye-İran sınırında ortak operasyon yapacağız. Sınırda genel olarak sorun yok." ifadelerini kullandı. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 Mart'ta katıldığı Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda, İran'la da önemli bir iş birliği yaptıklarına işaret ederek "Geçen İranlılar geldiler, değerlendirmeler yaptık. İnşallah birlikte operasyon yapacağız. İlk kez söylüyorum. İran'la PKK'ya yönelik inşallah birlikte operasyon yapacağız. Çok uzun zamandır Türk devletinin tezidir birlikte operasyon yapmak." demişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika’nın imtiyazlı terör örgütü: PKK
Türkiye, Sudan için neden önemli?
Ruhani'nin Bağdad ziyaretinin şifreleri
Lübnan'da yeni kabine ve oluşan yeni dengeler
İran’ın DEAŞ sonrası Irak’ta yeni hedefi ekonomik nüfuz

Benzer haberler

Patrik Mutafyan son yolculuğuna uğurlandı

Patrik Mutafyan son yolculuğuna uğurlandı

'İran komşularıyla iş birliğini artırmanın çabası içinde'

İran'dan Yeni Zelanda saldırısında 'bazı hükümetlerin parmağı olabilir' iddiası

Ankapark 'Wonderland Eurasia' ismiyle 20 Mart'ta açılıyor

Ankapark 'Wonderland Eurasia' ismiyle 20 Mart'ta açılıyor
'Musallat olmuş teröristleri buralardan temizleyip attık'

'Musallat olmuş teröristleri buralardan temizleyip attık'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstiklalimizden, istikbalimizden ve özgürlüğümüzden taviz vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstiklalimizden, istikbalimizden ve özgürlüğümüzden taviz vermeyeceğiz