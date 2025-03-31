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Dünya

İran, Trump'ın "bombalama" tehdidine tepki gösterdi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "Şiddet şiddeti, barış da barışı getirir. ABD, sonuçları ve etkilerini kabul ederek kendi yolunu seçebilir." dedi.

Ahmet Dursun  | 31.03.2025 - Güncelleme : 31.03.2025
İran, Trump'ın "bombalama" tehdidine tepki gösterdi

Tahran

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı bombalama tehdidinde bulunmasına tepki gösterdi.

Bekayi, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Bir devlet başkanının İran'a karşı açıkça bombalama tehdidi, uluslararası barış ve güvenliğin özüne yönelik şok edici bir aşağılamadır." ifadelerini kullandı.

Trump'ın tehdidinin Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi ile Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın (UAEA) güvencelerine aykırı olduğunu ifade eden Bekayi, "Şiddet şiddeti, barış da barışı getirir. ABD, sonuçları ve etkilerini kabul ederek kendi yolunu seçebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın İran'a müzakere çağrısı ve tehditleri

ABD Başkanı Trump, 7 Mart'ta İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e hem tehdit hem de müzakere çağrısında bulunan bir mektup yazdığını duyurmuştu.

Hamaney de ABD'nin müzakere talebiyle sorunları çözmek değil, kendi taleplerini dayatmak ve tahakküm kurmak istediğini belirterek, İran'ın bunu kabul etmeyeceğini söylemişti.

Mektup günler sonra Birleşik Arap Emirlikleri tarafından İran'a teslim edilmiş ve İran da 27 Mart'ta Umman üzerinden mektuba cevabını ilettiğini açıklamıştı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Trump'ın tehditlerini sürdürdüğü müddetçe ABD ile doğrudan görüşme yapmayacaklarını açıklamış ve aracılar üzerinden dolaylı görüşmelere hazır olduklarını söylemişti. Erakçi, müzakereleri de Trump'ın talep ettiğinin aksine yalnızca nükleer konuda yapacaklarını ve ülkesinin savunma kapasitesi konusunun müzakereye kapalı olduğunu belirtmişti.

Trump, dün ülke medyasına yaptığı açıklamada, ABD ile anlaşmaya varmaması halinde İran'ı "daha önce hiç görmedikleri şekilde bombalayacakları" tehdidini savurmuştu.

İran lideri Hamaney de Trump'ın saldırı tehditlerini hayata geçirmesine ihtimal vermediklerini ancak herhangi bir saldırıya güçlü karşılık vereceklerini söylemişti.

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