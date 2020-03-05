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Dünya

İran Sağlık Bakanı'ndan 'kağıt para kullanmayın' çağrısı

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir amacıyla halka kağıt para kullanılmaması çağrısında bulundu.

Muhammet Kurşun   | 05.03.2020
İran Sağlık Bakanı'ndan 'kağıt para kullanmayın' çağrısı

Tahran

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşlardan kağıt para kullanmamalarını isterken, ulaşım sisteminde de banknot yerine yeni bir mekanizma geliştireceklerini ifade etti. 

Sağlık Bakanı, başlattıkları seferberlik kapsamında salgının olduğu şehirlerin girişlerine kontrol noktaları kurarak giriş-çıkışları denetim altında tutacaklarını söyledi.

Nemeki, kontrollerde virüse yakalananların ve salgın şüphesi taşıyanların karantinaya alınacağını aktardı.

Öte yandan salgına karşı tedbir kapsamında ülkenin önemli turizm merkezlerinden Kiş Adası'nda evlerin günlük kiraya verilmesi yasaklandı.

İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybının 107'ye, vaka sayısının da 3 bin 513'e yükseldiği bildirilmişti.



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