Euro
7.40
Dolar
6.78
BIST 100
97,156.53
Altın
1,690.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran Sağlık Bakanı Nemeki: Koronavirüs ile satranç oynuyoruz

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki ülkede etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede adeta satranç oynadıklarını söyleyerek, bir sonraki sonbahar ve kış aylarında salgın vakalarının tekrar artabileceğini ifade etti.

Bilal Güler   | 13.04.2020
İran Sağlık Bakanı Nemeki: Koronavirüs ile satranç oynuyoruz

Ankara

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, Sağlık Sigortası Kurumu yetkilileriyle video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda konuşan İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, ülkedeki Kovid-19 salgınının gidişatı hakkında bilgilendirmede bulundu. 

Kovid-19'un önceki virüslerden farklı ve daha ciddi olduğunu vurgulayan Nemeki, şöyle devam etti:

"Kendimizi bir sonraki ciddi korona dalgalarına karşı hazırlamak zorundayız hala koronavirüsü tanımıyoruz. Cumhurbaşkanına da dedim, biz koronavirüs ile satranç oynuyoruz. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı dahi koronavirüsün geleceğini tahmin edemez."

Nemeki, ülkede bu yılın ikinci yarısında da salgının süreceğini ancak etkisinin şu anki duruma oranla daha az olma ihtimalinin bulunduğunu belirtti.

Mayıs ayının sonlarında salgının ilk dalgasını durdurmayı ümit ettiklerini dile getiren Nemeki, "Virüsün bizi terk edeceğini sanmayalım. Sonbahar ve kış aylarında bu salgının yeni bir dalgası daha ortaya çıkabilir. Kendimizi daha zor günlere hazırlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İran Sağlık Bakanı Nemeki, Kovid-19'un "sars ve mers" gibi kronikleşebileceği görüşünü belirterek, salgının havaların ısınmasıyla sona erip ermeyeceğini de bilemediklerini kaydetti.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da bugün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 4 bin 585'e, vaka sayısı 73 bin 303'e ulaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TRT EBA veli kuşağının uzman konukları belli oldu
Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 823'e yükseldi
Geçirdiği kazanın ardından Kovid-19 olduğunu öğrenen genç sağlığına kavuştu
Afrika'da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 788’e yükseldi
Kocaeli'de koronavirüs hastaları için 250 yataklı sahra hastanesi kurulacak

Benzer haberler

Yurt genelinde 'evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor

Yurt genelinde 'evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor

Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 823'e yükseldi

Afrika'da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 788’e yükseldi

Kocaeli'de koronavirüs hastaları için 250 yataklı sahra hastanesi kurulacak

Kocaeli'de koronavirüs hastaları için 250 yataklı sahra hastanesi kurulacak
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları artıyor

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları artıyor
İran Sağlık Bakanı Nemeki: Koronavirüs ile satranç oynuyoruz

İran Sağlık Bakanı Nemeki: Koronavirüs ile satranç oynuyoruz