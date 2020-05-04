Euro
7.68
Dolar
7.03
BIST 100
99,431.34
Altın
1,705.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
31 İlde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
logo
Dünya

İran riyalden 4 sıfır atarak tümene geçti

İran Meclisi, ulusal para birimi riyalden 4 sıfır atılması ve para biriminin tümen olarak değiştirilmesini öngören kanun teklifini kabul etti.

Bilal Güler   | 04.05.2020
İran riyalden 4 sıfır atarak tümene geçti

Ankara

İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran Meclisinin söz konusu kararını duyurdu.

Himmeti, açıklamasında, "Bu sabah Mecliste yapılan oturumda Merkez Bankası tarafından sunulan, hükümetin ulusal para biriminden 4 sıfırın atılmasını ve tümenin para birimi olarak belirlenmesini öneren kanun teklifi kabul edildi." ifadelerini kullandı.

Hükümetin atacağı gerekli adımların ardından riyalin yerini tümenin alacağını belirten Himmeti, riyalden 4 sıfırın atılmasının ülkede enflasyona neden olacağı eleştirilerini reddetti.

Merkez Bankası Başkanı Himmeti, Ocak 2019'da İran riyalinden 4 sıfır atılması için hazırladığı öneriyi hükümete sunduğunu açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fotoğraflarla Moskova'da koronavirüs öncesi ve sonrası trafik
Avrupa Hastalık Kontrol Merkezi: Maske sadece ilave koruma aracı olabilir
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor
'Salgın dünya düzenini nasıl etkileyecek?' sorusu tartışılıyor
İran'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 74 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

İran riyalden 4 sıfır atarak tümene geçti

İran riyalden 4 sıfır atarak tümene geçti

İran'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 74 kişi yaşamını yitirdi

İran'da koronavirüs salgını 9 eyalette düşüşe geçerken 15 eyalette yükseliş sürüyor

İran'da yeni tip koronavirüs kaynaklı can kaybı 6 bin 203'e yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs kaynaklı can kaybı 6 bin 203'e yükseldi
İran'da Kovid-19 salgınında can kaybı 6 bin 156'ya yükseldi

İran'da Kovid-19 salgınında can kaybı 6 bin 156'ya yükseldi
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 6 bin 91'e yükseldi

İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 6 bin 91'e yükseldi