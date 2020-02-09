Euro
6.57
Dolar
5.99
BIST 100
121,015.10
Altın
1,565.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran, Raad-500 balistik füzesini tanıttı

İran'ın "Raad-500" adı verilen balistik füze ve yeni nesil uydu taşıyıcı roketleri düzenlenen törende tanıtıldı.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 09.02.2020
İran, Raad-500 balistik füzesini tanıttı

İstanbul

İran devlet televizyonuna göre, karadan karaya Raad-500 balistik füze ve yeni nesil uydu taşıyıcı roketleri, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami ve Devrim Muhafızları Hava-Uzay Komutanı Tuğgeneral Emirali Hacızade'nin katıldığı törende görücüye çıkarıldı.

İran'da ilk defa üretilen elyaf ve karbon karışımından yapılan gövdeye sahip Raad 500 füzesi, yaklaşık 2 ton ağırlığıyla, 200-300 kilometre menzilli metal gövdeli "Fatih 110" füzesinden daha hafif ve 200 kilometre daha uzun menzile sahip.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kosova’da yeni dönem
Sadr İran için Iraklı göstericileri terk etti
Afrika’da Fransa kâbusu – III: Siyasi ve askeri 'operasyonlar'
Merkez bankalarında faiz indirim dalgası devam ediyor
Libya'da Hafter'e dış destek sürdükçe kaos bitmeyecek

Benzer haberler

İran, Raad-500 balistik füzesini tanıttı

İran, Raad-500 balistik füzesini tanıttı

İranlı reformist siyasetçi Atrianfer: İran'da reformistler halkın ilgisini kaybetti

İran'da 7 Sünni'ye idam cezası

Esed rejimi ve destekçileri Serakib ilçesinde 170 bin sivili evsiz bıraktı

Esed rejimi ve destekçileri Serakib ilçesinde 170 bin sivili evsiz bıraktı
'Seçimler formalite, Meclis rejimin emir eri'

'Seçimler formalite, Meclis rejimin emir eri'
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'den Rusya'ya İdlib çağrısı

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'den Rusya'ya İdlib çağrısı