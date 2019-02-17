İran Pakistan'dan cevap bekliyor

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, Sistan ve Belucistan eyaletinde Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarını hedef alan terör saldırısıyla ilgili Pakistan'ın bazı sorulara cevap vermesi gerektiğini söyledi.

ANKARA

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı İSNA'nın haberine göre, İran Meclisinde terör saldırısının faili Ceyş'ul Adl örgütünün Pakistan tarafından desteklendiğine yönelik iddialar hakkında konuşan Laricani, "Niçin bu grup (Ceyş'ul Adl) saldırıyı Pakistan topraklarında planladı ve oradan İran topraklarına geldi? Pakistanlı yetkililer konu hakkında sorumsuz davranamazlar ve bu sorulara cevap vermeliler. Bu tür davranışlar iki ülke ilişkilerini şiddetle tahrip ediyor." dedi.

Ali Laricani, ülkesinin Dışişleri Bakanlığı ve emniyet teşkilatı yetkililerinden saldırıyla ilgili tüm ayrıntıları ortaya çıkarmasını istedi.

İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde çarşamba günü bomba yüklü araçla Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarına yönelik intihar saldırısında 27 asker hayatını kaybetmişti. Saldırıyı bölgede faaliyet gösteren Ceyşu'l Adl isimli örgüt üstlenmişti.

Pakistan da saldırıyı kınamıştı.

"Varşova'daki konferansın içi boş"

Laricani, Polonya'nın başkenti Varşova'da 13-14 Şubat'ta düzenlenen Orta Doğu konulu konferans hakkında da değerlendirmelerde bulunarak, "ABD ve Siyonist rejimin Varşova konferansındaki aceleci davranışı, ellerinin boş olduğunun göstergesi oldu. Konferansın sonucu, tekrarlanan ve içi boş söylemlerden ibaret." ifadesini kullandı.

ABD ve Polonya tarafından 13-14 Şubat'ta gerçekleştirilen "Orta Doğu'da Barış ve Güvenliğin Geleceğini Desteklemek" başlıklı konferansa aralarında Umman, Suudi Arabistan, Bahreyn, Yemen, Ürdün, Kuveyt, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Tunus gibi Arap ülkelerinin bulunduğu 60 kadar ülke katılmıştı.

İran, Pakistan büyükelçisini bakanlığa çağırdı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Sistan-Belucistan eyaletine bağlı Zahidan kırsalında 27 askerin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin olarak Pakistan'ın Tahran Büyükelçisi Refet Mesud'un bakanlığa çağrıldığını belirtti.

Kasımi yaptığı yazılı açıklamada, "Pakistan içerisinden İran'a yönelik terör saldırılarında son dönemde artış gözlenmektedir. İran, Pakistan hükümeti ve ordusundan topraklarındaki terör gruplarına karşı kararlılıkla mücadele etmelerini beklemektedir." ifadelerini kullandı.

Kasımi, Pakistan hükümetinden teröristlerin ivedilikle yakalanmasının talep edildiğini de kaydetti.

Muhabir: Tolga Akbaba, Mustafa Melih Ahıshalı