İran Lideri Hamaney'den Batı Şeria'ya silahlanma çağrısı
İran Lideri Ali Hamaney, Batı Şeria'daki halka silahlanma çağrısı yaptı.
Tahran
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İran Lideri Ali Hamaney, "Batı Şeria da Gazze gibi silahlanmalıdır. Filistinlilerin yaşadığı zorlukları azaltabilecek tek şey güçtür." ifadelerini kullandı.
Hamaney, "Taviz vermek bu gaspçı, kötü ve kurda benzeyen yapının zalimliğini biraz bile azaltmayacaktır." mesajını paylaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.