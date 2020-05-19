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Dünya

İran Lideri Hamaney'den Batı Şeria'ya silahlanma çağrısı

İran Lideri Ali Hamaney, Batı Şeria'daki halka silahlanma çağrısı yaptı.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 19.05.2020
İran Lideri Hamaney'den Batı Şeria'ya silahlanma çağrısı

Tahran

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İran Lideri Ali Hamaney, "Batı Şeria da Gazze gibi silahlanmalıdır. Filistinlilerin yaşadığı zorlukları azaltabilecek tek şey güçtür." ifadelerini kullandı.

Hamaney, "Taviz vermek bu gaspçı, kötü ve kurda benzeyen yapının zalimliğini biraz bile azaltmayacaktır." mesajını paylaştı.

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