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Dünya

İran, Irak'ın kuzeyindeki Komele ve İKDP mevzilerini bombaladı

İran, ülkede kaos çıkarmak amacıyla sınır bölgelerine silahlı gruplar ve silahlar göndermekle suçladığı ayrılıkçı Komele ve İran Kürdistan Demokrat Partisi (İKDP) örgütlerinin Irak'ın kuzeyindeki merkezlerini topçu atışlarıyla vurduğunu duyurdu.

Ahmet Dursun   | 24.09.2022
İran, Irak'ın kuzeyindeki Komele ve İKDP mevzilerini bombaladı

Ankara

İran resmi haber ajansı IRNA'nın Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına dayandırdığı habere göre, Irak'ın kuzeyinde konuşlu "terörist" grupların karargahı, Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri'ne bağlı birliklerin topçu saldırılarının hedefi oldu.

Haberde, söz konusu örgütlerin, son günlerde İran topraklarına sızarak ülkenin kuzeybatısındaki bazı sınır karakollarına saldırı düzenledikleri ifade edildi.

Yarı resmi haber ajansı Fars ise Komele ve İKDP örgütleri tarafından ülkede kaos çıkarmak amacıyla sınır bölgelerine silahlı gruplar ve çok miktarda silah gönderildiğini ve buna karşılık Devrim Muhafızları Ordusu'nun bu örgütlerin mevzilerini topçu atışlarıyla vurduğunu belirtti.

İran tarafından terör örgütü olarak kabul edilen Komele ve İKDP örgütleri, yıllardır IKBY kontrolündeki bölgelerde kamplarda barınıyor.

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