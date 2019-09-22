Euro
6.32
Dolar
5.74
BIST 100
100,236.70
Altın
1,516.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran İngiltere'ye ait petrol tankerini serbest bırakacak

İran'ın Hürmüzgan Eyaleti Denizcilik ve Liman İşletmeleri Genel Müdürü Afifipur, İngiltere'ye ait petrol tankerinin yakın zamanda serbest kalacağını bildirdi.

Muhammet Kurşun   | 22.09.2019
İran İngiltere'ye ait petrol tankerini serbest bırakacak

Tahran

İran'ın Hürmüzgan Eyaleti Denizcilik ve Liman İşletmeleri Genel Müdürü Murad Afifipur, İran devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, "Stena Impero" adlı İngiliz petrol tankerinin yakın zamanda serbest kalacağını söyledi. 

Tankerle ilgili serbest bırakılma kararının verilmesinin ardından yaklaşık 65 gündür İran kıyılarında bekletilen Stena Impero'nun uluslararası sulara açılacağını ifade etti.

Petrol tankerinin, İran sularını terk etmesiyle ilgili yargı sürecinin devam ettiğini aktaran Afifipur, tankerin denizcilik kurallarını ihlal etmesiyle ilgili incelemelerin sürdüğünü, yargı kararının da yakında ilan edileceğini kaydetti.

Tanker krizi

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da, Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoymuştu.

İranlı yetkililer, tankerin bırakılmasını, aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 19 Temmuz'da İngiltere bandıralı "Steno Impero" adlı petrol tankerini, Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında "denizcilik kurallarına riayet etmediği" gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.

Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, İran tankerini 15 Ağustos'ta serbest bırakma kararı almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İZLENİM - TEKNOFEST 2019: Bir bilim ve teknolojik durum değerlendirmesi
Netanyahu'nun dokunulmazlık hesabı sandıktan döndü
İspanya dört yılda dördüncü seçime gidiyor
Rejim destekçisi ülkelerin Suriye'de çatışan çıkarları
Orta Doğu, Arap Baharı ve Rusya'nın dönüşü

Benzer haberler

İran İngiltere'ye ait petrol tankerini serbest bırakacak

İran İngiltere'ye ait petrol tankerini serbest bırakacak

İran'a 'Aramco' suçlaması ve Suudi Arabistan'ın vereceği muhtemel karşılıklar

'Aramco saldırısında İran'a yönelik komplo işaretleri var'

İran ve Suudi Arabistan'ın bölgesel güç mücadelesi

İran ve Suudi Arabistan'ın bölgesel güç mücadelesi
İran ile Irak arasındaki kanlı ve galipsiz savaş 39'uncu yılında

İran ile Irak arasındaki kanlı ve galipsiz savaş 39'uncu yılında

'ABD ve İsrail aramızdaki çatlak ve ihtilaflardan istifade etmek istiyor'

'ABD ve İsrail aramızdaki çatlak ve ihtilaflardan istifade etmek istiyor'