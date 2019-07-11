İran İngiliz petrol tankerine müdahale iddiasını yalanladı
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'nde devriye görevini icra eden Deniz Kuvvetlerinin son 24 saat içinde herhangi bir yabancı gemiyle karşılaşmadığını açıkladı.
Ankara
İran, Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait bir petrol tankerini durdurma girişiminde bulunduğu iddialarını yalanladı.
- Ruhani'den petrol tankerini alıkoyan İngiltere'ye uyarı
- 'İngiltere'nin İran tankerine el koyması korsanlıktır'
- ABD, İran ve Yemen açıklarını uluslararası koalisyonla 'korumak' istiyor
İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda seyreden "British Heritage" adlı İngiliz petrol tankerinin durdurulmaya çalışıldığı iddialarının doğru olmadığı ifade edildi.
Açıklamada, "Basra Körfezi'nde devriye görevini icra eden Deniz Kuvvetlerinin son 24 saat içinde herhangi bir yabancı gemiyle karşılaşmadığı" belirtildi.
İngiliz donanması petrol tankerine yönelen İran teknelerini durdurdu
İngiltere Savunma Bakanlığı ise Hürmüz Boğazı'nda görev yapan savaş gemisi HMS Montrose’un, "British Heritage" adlı İngiliz petrol tankerini durdurmaya çalışan 3 İran teknesini uyardığını açıkladı. Açıklamaya göre İran tekneleri, sözlü uyarı üzerine geri döndü.
İngiliz savaş gemisinin, İran tekneleri ile petrol tankerinin arasına girerek duruma müdahale ettiği kaydedildi.
ABD'den uluslararası koalisyon girişimi
ABD yönetimi, İran ile gerilimin tırmandığı bir dönemde, İran ve Yemen açıklarının "korunması" için ABD öncülüğünde bir koalisyon oluşturma girişimine başladıklarını duyurdu.
ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, ABD'nin yeni koalisyon oluşturma girişimi hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Dunford, İran'ın uluslararası sulardaki eylemlerini endişeyle takip ettiklerini kaydederek, Hürmüz Boğazı ile Babül Mendep'te "seyir güvenliği özgürlüğünü" güvence altına alacak bir koalisyon oluşturmak amacıyla bazı ülkelerle görüşmelere başladıklarını kaydetti.
İngiltere İran petrol tankerini alıkoymuştu
İngiliz donanması geçen hafta da Cebelitarık’ta Suriye’ye petrol taşıdığı iddia edilen İran bandıralı bir tankerin alıkonulmasına dahil olmuştu.
İngiltere'ye bağlı olan İspanya'nın güneyindeki Cebelitarık özerk yönetimi İran tankerinin Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye'ye uyguladığı ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle alıkonulduğunu açıklamıştı.
İran, "Grace 1" adlı tankerin alıkonulmasının İngiltere için “sonuçları olacağı” uyarısında bulunmuştu.
Cebelitarık’ta mahkeme geçen hafta aldığı kararla İran tankerinin 14 gün daha alıkonulabileceğine hükmetmişti.