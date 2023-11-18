İran’ın birçok kentinde İsrail'in Gazze'deki saldırıları protesto edildi
İran’ın birçok kentinde on binlerce kişinin katılımıyla İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterileri düzenlendi.
Ankara
İran devlet televizyonunun haberine göre, ülkenin birçok kentinde eş zamanlı şekilde düzenlenen gösterilerde, Gazze'de çocukları öldüren, savaş suçları işleyen ve bölgede insani felakete neden olan İsrail saldırıları kınandı.
Batı Azerbaycan, Fars, Merkezi, Sistan-Beluçistan, Kazvin, Buşehr, Kuzey Horasan, Kürdistan ve Kohgiluye ve Buyer Ahmed, Loristan, Mazenderan ve Huzistan eyaletlerinde kent meydanlarında toplanan on binlerce gösterici Filistin'e desteklerini dile getirdi.
Doğu Azerbaycan eyaletinin yönetim merkezi Tebriz’de, toplanan binlerce kişi de sloganlarla Gazze'de kadın ve çocukların öldürüldüğü İsrail'in saldırılarını lanetledi.
Görüntülerde, binlerce göstericinin ellerindeki dövizlerle İsrail'in yanı sıra ABD aleyhinde de sloganlar attıkları görüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.