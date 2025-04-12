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Dünya

İran ile ABD arasındaki dolaylı müzakereler Umman'da başladı

Ahmet Dursun  | 12.04.2025 - Güncelleme : 12.04.2025
İran ile ABD arasındaki dolaylı müzakereler Umman'da başladı

Tahran

İran ile ABD arasında Umman'daki dolaylı müzakereler başladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile ABD Başkanı'nın (Donald Trump) Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasındaki dolaylı görüşmeler, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi'nin arabuluculuğunda başladı." ifadelerini kullandı.

Bekayi, görüşmelerde İran ve ABD heyetleri için ayrı odalar tahsis edildiğini, Umman Dışişleri Bakanı Busaidi'nin iki taraf arasındaki mesajları ileteceğini aktardı.

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan bir mektubu geçen ay İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti.

Tehditler de içeren mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vererek tehdit ve baskı altında doğrudan müzakere etmeyeceklerini yalnızca dolaylı görüşmelere hazır olduklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Trump ise insanlığa karşı işlenen suçlardan Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 7 Nisan'da Beyaz Saray'daki görüşmesinde, cumartesi günü İran ile ABD arasında "doğrudan" görüşme yapılacağını açıklamıştı.

Trump, "anlaşmaya varılamazsa İran'ın büyük tehlikeye gireceğini" savunmuştu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de aynı gün, İran ile ABD arasındaki görüşmelerin 12 Nisan'da Umman'da "dolaylı" yapılacağını belirtmişti.

Müzakerelerde İran heyetine  Dışişleri Bakanı Erakçi başkanlık ederken ABD'yi ise  Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff  temsil ediyor.


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