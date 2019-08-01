Euro
6.22
Dolar
5.61
BIST 100
101,900.20
Altın
1,444.52
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran 'dünyanın en büyük el dokuma halısını' tanıttı

Tebriz Uluslararası Halı Fuarı'nda sergilenen 600 metrekarelik halı, İran medyasına göre dünyanın tek parçadan oluşan en büyük el dokuma halısı.

Muhammet Kurşun   | 01.08.2019
İran 'dünyanın en büyük el dokuma halısını' tanıttı

Tahran

İran, "dünyanın en büyük tek parça el dokuma halısını" tanıttı.

İran devlet medyasında yer alan haberlerde, 600 metrekarelik halının Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin açılışını yaptığı Tebriz Uluslararası Halı Fuarı'nda sergilendiği belirtildi. 

Tek parça halindeki el dokuması halı için 70 farklı boya kullanıldığı, ağırlığının 3 ton olduğu ve 10 santimetrede 60 düğüm atılarak dokunduğu kaydedildi.

Yapımı 6 senede tamamlanan halı, Tebriz'de 4 Ağustos'a kadar devam edecek fuarda ziyarete açık olacak.

İran medyası söz konusu halıyı "dünyanın tek parçadan oluşan en büyük el dokuma halısı" olarak nitelendiriyor. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD’nin Çin'i çevreleme stratejisi ve küresel hegemonya
ABD-İran geriliminde Haşdi Şabi düğümü
Para politikalarında makas değişimi gerçekleşti
BAE-Çin ilişkileri derinleşiyor
Fırat’ın doğusunda son perde

Benzer haberler

İran 'dünyanın en büyük el dokuma halısını' tanıttı

İran 'dünyanın en büyük el dokuma halısını' tanıttı

'İran ile gemi takası yapmayacağız'

'İran'ın sert hamle ve tehditleri BAE'yi panik havasına soktu'

BAE'nin İran hamlesinin arkasındaki gizli toplantının detaylarına AA ulaştı

BAE'nin İran hamlesinin arkasındaki gizli toplantının detaylarına AA ulaştı
ABD İran Dışişleri Bakanı Zarif'i yaptırım listesine ekledi

ABD İran Dışişleri Bakanı Zarif'i yaptırım listesine ekledi
Almanya ABD'nin Hürmüz Boğazı teklifini geri çevirdi

Almanya ABD'nin Hürmüz Boğazı teklifini geri çevirdi