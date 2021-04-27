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Dünya

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Erbil'de IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Bağdat'taki temaslarının ardından Erbil'e geçerek Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi.

Bekir Aydoğan   | 27.04.2021
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Erbil'de IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü

Erbil

Barzani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Zarif'i Erbil'de tekrar görmekten memnun olduğunu ifade etti.

Görüşmede ikili ilişkiler ile bölgede barış ve istikrarı sağlamanın öneminin vurgulandığı, tarafların daha yakın ticaret ve yatırım bağları geliştirme konusunu da ele aldıkları aktarıldı.

Zarif, Erbil'deki temasları sırasında, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'nin yanı sıra eski IKBY Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani ile de bir araya geldi.

Irak ziyareti kapsamında dün Bağdat'a gelen Zarif, başkentteki temaslarının ardından bugün Erbil'e geçmişti.

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